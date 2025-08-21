Menu
Polícia

Dono de farmácia é preso por comércio ilegal de medicamentos em Campo Grande

Ele tinha um grupo nas redes sociais, onde vendia os produtos

21 agosto 2025 - 16h51Brenda Assis

O dono de uma farmácia, localizada no bairro Cidade Morena, foi preso em flagrante por comercializar medicamentos e alimentos impróprios ao consumo. A prisão foi realizada na manhã desta quinta-feira (21) pela DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo).

Conforme as informações da Polícia Civil, a ação fez parte da operação “Galeno”, deflagrada às 6h, em conjunto com policiais civis da DEAIJ, GARRAS, POLINTER, DEDFAZ e DECAT, além de fiscais da Vigilância Sanitária Municipal, do Procon/MS e do Conselho Regional de Farmácia. 

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos de oito investigados suspeitos de integrar um grupo de WhatsApp denominado “Farmácia Livre”, criado para venda ilegal de medicamentos de uso restrito.

No carro do homem, os policiais encontraram diversos medicamentos e soros fisiológicos armazenados de forma irregular, sem as condições técnicas e de temperatura adequadas. Já na farmácia de sua propriedade, fiscais constataram a comercialização de produtos alimentícios vencidos e também medicamentos sujeitos a controle especial sem comprovação de origem, de uso exclusivo hospitalar e emagrecedores proibidos.

Diante das irregularidades, o proprietário foi conduzido à Decon e autuado em flagrante pelos crimes previstos no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata dos crimes contra as relações de consumo. A pena prevista é de detenção de dois a cinco anos, não cabendo arbitramento de fiança na fase policial.

