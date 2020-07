Dono de garagem é executado a tiros dentro do estabelecimento

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O proprietário da garagem Ourocar veículos, Eliseu Gregório dos Santos, 37, também conhecido como Greg, foi assassinado na tarde desta terça-feira (21), dentro da loja, na Avenida Campo Grande, região central de Mundo Novo.

Conforme o Dourados News, dois homens chegaram no local em uma moto Yamaha, de cor azul, quando um deles adentrou na loja e efetuou os disparados contra o empresário.

No local foram encontradas cápsulas 45 e nove milímetros, o que indica que foram utilizadas duas armas no crime. A vítima levou um tiro nas costas e quatro na nuca. Ele não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil de Mundo Novo investiga o caso.

