Polícia

DRACCO apreende mais de R$ 3 milhões em cocaína e prende dois no Nova Lima

Diante da gravidade concreta dos fatos, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva dos dois suspeitos

20 fevereiro 2026 - 14h11Vinícius Santos
Divulgação DRACCODivulgação DRACCO  

Em operação no bairro Nova Lima, na região norte de Campo Grande, policiais do DRACCO – Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado – apreenderam, na quinta-feira (19), mais de R$ 3 milhões em cocaína.

Na ação, dois indivíduos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Segundo a Polícia Civil, a operação teve início após levantamento de um imóvel residencial que estaria sendo usado como depósito de substância entorpecente do tipo cocaína.

Após monitoramento discreto, foi realizada abordagem a um dos investigados, que transportava 9,2 kg de cocaína. Em continuidade às diligências, a equipe entrou no imóvel investigado, onde foram localizados outros 30 tabletes da mesma substância, totalizando cerca de 31,6 kg. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 40,8 kg da droga.

A quantidade expressiva de entorpecente apreendida representa um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais) ao crime organizado, considerando o valor médio de comercialização ilícita da substância.

Durante a ação, um dos suspeitos ainda tentou inutilizar seu aparelho celular, danificando o dispositivo. Diante da gravidade dos fatos, foi solicitada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. As investigações prosseguem sob sigilo.

