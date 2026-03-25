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Duas pessoas são baleadas após briga por aluguel no São Conrado

O suspeito é proprietário de um imóvel que havia sido alugado por elas

25 março 2026 - 18h23Brenda Assis

Duas pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros na tarde desta terça-feira (24), no bairro São Conrado, em Campo Grande. O caso é investigado como tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 14h para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Praia Grande. No local, os policiais encontraram uma jovem, identificada como Maria Eduarda, com ferimento na coxa direita.

A vítima relatou que foi baleada por um homem identificado como Maykon e informou ainda que havia outra pessoa ferida a poucos metros dali, no cruzamento com a Rua Jango de Almeida.

Uma segunda equipe foi até o local indicado e encontrou um homem, identificado como Sílvio, com vários ferimentos provocados por tiros. De acordo com a polícia, ele foi atingido na cabeça, no tórax e na perna, e conseguiu fugir pulando o muro de uma residência.

Conforme o relato das vítimas, o suspeito é proprietário de um imóvel que havia sido alugado por elas. Após um desentendimento sobre a locação, o homem teria ido até o local e acusado as mulheres de furto. Em seguida, ele sacou uma arma e efetuou diversos disparos.

Uma das mulheres conseguiu se esconder dentro da casa, enquanto Sílvio foi encurralado nos fundos do imóvel e baleado.

Ainda segundo a ocorrência, o suspeito deixou o local e retornou pouco tempo depois, quando as vítimas buscavam ajuda. Ele teria feito novas ameaças, agredido Maria Eduarda com uma coronhada na cabeça e atirado novamente, atingindo a perna dela. Também houve disparos contra uma terceira mulher, que não foi atingida.

O suspeito fugiu em um carro e, depois, em uma caminhonete. Os dois veículos foram localizados na casa dele, no bairro Vila Flório.

No endereço, a esposa do suspeito tentou impedir a entrada dos policiais e foi presa por desobediência, desacato e obstrução da ação policial. Segundo a polícia, ela também teria dado informações falsas sobre o paradeiro do marido.

Até a última atualização desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado.

As vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas para a Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol) e será investigado pela Polícia Civil.

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