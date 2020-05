Dupla é presa com quase R$ 500 mil em celulares contrabandeados da Xiaomi

Duas mulheres, 41 e 45 anos, foram presas carregando quase R$ 500 mil em celulares contrabandeados da marca Xiaomi, além disso elas estavam com diversos outros aparelhos eletrônicos. A prisão ocorreu em Campo Grande, na noite de quarta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar (PM), as duas mulheres transitavam de carro pela BR-060, quando foram abordadas por uma equipe de militares, dentro do veículo os policiais encontraram diversos produtos eletrônicos importados de forma ilegal.

Dentro do carro estavam 280 celulares, receptores de TV, vídeo games, materiais de pesca e pendrives. Toda a carga apreendida foi avaliada em R$ 441.540,00.

As autoras admitiram que buscaram os produtos no Paraguai, com isso as duas foram presas e encaminhadas, juntamente com o veículo e os produtos, para a Delegacia da Polícia Federal de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também