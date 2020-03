Dupla é presa contrabandeando quase meio milhão de maços de cigarros

Gabriel Neves, com informações da assessoria

Dois homens foram presos transportando 467.500 maços de cigarros contrabandeados, nesta terça-feira (10), em Miranda. Os produtos estavam divididos em duas carretas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eram realizadas fiscalizações na BR-262, quando um motorista, 31 anos, foi abordado dirigindo um caminhão com placas de Sepé (RS). O condutor admitiu estar transportando cigarros oriundos do Paraguai.

Dentro do veículo também foi encontrado um rádio transmissor, com isso os policiais fizeram uma ronda nas proximidades, quando perceberam um segundo motorista fugir a pé após avistar a viatura policial.

O fugitivo, 40 anos, foi localizado e disse aos policiais que também estava transportando cigarros de origem paraguaia em um caminhão com placas do Paraná. Dentro do veículo foi encontrado um segundo rádio transmissor.

As duas cargas, somadas, resultaram em 467.500 maços. Os dois envolvidos, juntamente com os veículos e o contrabando apreendido, foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande.

