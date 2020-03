Dois homens sÃ£o presos transportando 500 mil maÃ§os de cigarros contrabandeados

Gabriel Neves, com informações da assessoria

Dois homens foram presos na noite desta terça-feira (3), em Rio Verde de Mato Grosso (MS),transportando 500 mil maços de cigarros contrabandeados. O produto estava dividido em dois caminhões.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos estavam parados em um posto de combustíveis na BR-163. O motorista, 33 anos, do primeiro caminhão se mostrou muito nervoso com a abordagem dos policiais.

Ao revistarem o veículo, foram encontradas caixas com cigarro contrabandeado em sua carroceria. Um segundo motorista, 49 anos, confessou que também estava transportando cigarros contrabandeados.

A PRF alega que ambos os caminhões tinham como destino a cidade de Brasília (DF). Os condutores foram encaminhados, juntamente com os veículos e as cargas de cigarro, para a Polícia Federal em Campo Grande (MS).

