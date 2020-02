PRF apreende carro de luxo e motorista vai embora de helicóptero particular

Jônathas Padilha, com informações do Planeta Folha

Um motorista, cujo nome não foi divulgado, teve seu carro da BMW, modelo X6, apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Dom Eliseu no Pará, e retornou para casa de helicóptero particular.

O empresário teve o seu veículo, avaliado em R$ 426 mil, apreendido pela PRF por estar com a transparência do insulfilm dos vidros abaixo do limite permitido por lei.

Apesar de parecer uma ocorrência corriqueira, o caso viralizou nas redes sociais pelo condutor que retornou para a cidade em um helicóptero particular. Um dos policiais que realizou a abordagem registrou o momento. Confira:

Deixe seu Comentário

Leia Também