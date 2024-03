Dupla Ã© presa transportando carne de gado furtada em caminhonete

Dois homens, que não tiveram a identidade divulgada, foram presos ao serem flagrados transportando carne proveniente de furto, durante a terça-feira (26), no município de Terenos.

Conforme as informações policiais, o furto do gado aconteceu em uma propriedade rural na região conhecida como 'Ponte do Grego'. Depois de receber as denúncias sobre furtos, as equipes policiais deram início a diligências, para tentar localizar os autores.

Durante a manhã de hoje, os autores estavam transportando o produto do crime na carroceria de uma caminhonete, sem as mínimas condições de higiene e segurança, quando foram flagrados.

Não houve arbitramento de fiança pela autoridade policial. Denúncias para a Deleagro podem ser feitas pelo número: (67) 99225-6397.

