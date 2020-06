Dupla tenta furtar casa mas acaba espancada por populares

Uma dupla foi espancada ao tentar furtar uma casa no bairro Vila Planalto durante a madrugada deste domingo (7), em Campo Grande. Vizinhos do imóvel perceberam a movimentação dos autores e então os agrediram e imobilizaram.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos autores é menor de idade e o outro foi identificado como Guilherme Machado Da Silva Lima, 18 anos. Os dois foram descobertos após uma vigilante de rua avisar a vizinha da residência, quer o portão de elevação da casa estava aberto.

Com isso a vizinho saiu de casa e reparou que diversas luzes do imóvel estavam acessas, ela informou que é de costumem os vizinhos cuidarem das casa um dos outros quando alguém deixa o imóvel. Ela avisou que alguma coisa estaria acontecendo para a filha do dono da casa invadida.

Neste momento o dono do imóvel chegou ao local, com a movimentação de pessoas em frente a casa, a dupla de autores resolver sair para tentar fugir, mas foi impedida pelos populares que começaram a espancá-los e depois os imobilizaram.

Quando a guarda municipal chegou ao local os dois já estavam imobilizados, o menor foi encaminhado para a delegacia para que as medidas necessárias fossem tomadas.

Guilherme, autor já maior de idade, foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande.

