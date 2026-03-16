A Polícia Civil prendeu, na manhã deste sábado (14), um homem de 34 anos, de nacionalidade egípcia, investigado por extorsão e violência psicológica contra a ex-companheira em Campo Grande. A ação foi realizada por equipes da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o suspeito.

A investigação teve início após a vítima, também egípcia e residente na Capital, relatar às autoridades que sofria ameaças, chantagens e outras formas de violência psicológica praticadas pelo ex-companheiro ao longo de vários anos.

Segundo a Polícia Civil, o investigado teria utilizado vídeos íntimos envolvendo uma irmã da vítima, que vive no Egito, como forma de intimidação. Ele ameaçava divulgar o material ao marido da familiar e também na internet caso não recebesse vantagens indevidas.

Entre as exigências feitas pelo suspeito, conforme o relato da vítima, estavam transferências de dinheiro e a realização de serviços domésticos. A mulher afirmou ainda que a eventual divulgação das imagens poderia gerar consequências graves à honra e à segurança da familiar no país de origem, dentro do contexto cultural relatado à polícia.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam dois celulares, um pen drive e um cartão de memória, que serão analisados para aprofundar as investigações. Após os procedimentos na delegacia, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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