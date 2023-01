Em ação contínua, PF cumpre operação contra atos antidemocráticos

A Polícia Federal deflagrou a operação Ulysses nesta segunda-feira (16) cumprindo cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária de investigados nos atos antidemocráticos pós 2º turno das eleições presidenciais e os ocorridos no dia 8 de janeiro.

A investigação iniciou identificando lideranças locais que bloquearam as rodovias que transpassam o município de Campos dos Goytacazes/RJ, a organização das manifestações em frente aos quartéis do Exército na cidade e, por último, a participação dos investigados e de outras lideranças na organização e financiamento dos atos que desencadearam a depredação dos prédios públicos e dos atentados contra as instituições democráticas ocorridas em Brasília.

Foi colhido, durante a investigação, elementos de prova capazes de vincular os investigados na organização e liderança dos eventos. Além disso, com o cumprimento hoje dos mandados judiciais, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, será possível identificar eventuais outros coautores na empreitada criminosa.

Os crimes investigados são de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais.

Deixe seu Comentário

Leia Também