Pesquisa mostra que 75% dos brasileiros se opõem a invasão em Brasília

Sarah Chaves, com informações do Focus.jor

Uma pesquisa da Atlas Intel conduzida através de opinião pública sobre a situação do país e o cenário político e social, mostra que 75% dos brasileiros ficaram insatisfeitos com as manifestações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.





A pesquisa também questiona se a invasão cometida em Brasília por extremistas é justificada, no que a maioria (53%), aponta que á injustificada. Uma parcela, 27,5% acreditam ser “justificadas em parte”, enquanto outros 10,5% dizem ser “completamente justificadas”.

De acordo com o CEO da Atlas Intel, Andrei Roman, o bolsonarismo está rachado. “O dado mais importante da pesquisa Atlas publicada hoje: os eleitores do Bolsonaro estão rachados sobre a invasão, com 38% apoiando e 49% contrários. Essa racha deve se refletir pela frente na oposição dentro do Congresso, fortalecendo politicamente o Lula num momento chave”, destaca o executivo.

A pesquisa pode ser respondida no portal do Atlas Intel através do Link.

