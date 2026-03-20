Empregada grávida denuncia estupro do patrão na Bahia

Uma empregada doméstica está grávida de gêmeos após denunciar o patrão, um idoso de 69 anos, por estupro em Canápolis, no oeste da Bahia. Um exame de paternidade foi solicitado para verificar se ele é o pai das crianças.

O suspeito foi preso na quarta-feira (18) pela Polícia Civil da Bahia. Segundo as investigações, os abusos aconteciam enquanto a vítima trabalhava na casa dele, sob ameaças.

Durante o cumprimento de mandado, policiais encontraram uma caixa de munição calibre .38 no imóvel. O idoso também foi autuado em flagrante por posse de munição.

Ele segue preso e à disposição da Justiça.

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