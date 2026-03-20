Menu
Menu Busca sexta, 20 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Polícia

Empregada grávida denuncia estupro do patrão na Bahia

O autor, um idoso de 69 anos, foi preso e é investigado por violência sexual

20 março 2026 - 14h11Sarah Chaves, com CNN

Uma empregada doméstica está grávida de gêmeos após denunciar o patrão, um idoso de 69 anos, por estupro em Canápolis, no oeste da Bahia. Um exame de paternidade foi solicitado para verificar se ele é o pai das crianças.

O suspeito foi preso na quarta-feira (18) pela Polícia Civil da Bahia. Segundo as investigações, os abusos aconteciam enquanto a vítima trabalhava na casa dele, sob ameaças.

Durante o cumprimento de mandado, policiais encontraram uma caixa de munição calibre .38 no imóvel. O idoso também foi autuado em flagrante por posse de munição.

Ele segue preso e à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reunião alinhou detalhes
Polícia
PF assume papel inédito na segurança da COP15 e reforça planejamento na Capital
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Homem é encontrado morto debaixo de árvore em Sidrolândia
A apreensão foi realizada nesta sexta-feira
Polícia
VÍDEO: Casal é preso por fabricar e vender whisky adulterado em casa em Campo Grande
Casal é preso na BR-262 com carga ilegal de emagrecedores e anabolizantes
Polícia
Casal é preso na BR-262 com carga ilegal de emagrecedores e anabolizantes
Cigarros estavam em um veículo
Polícia
Polícia apreende 3,4 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Dourados
Protesto aconteceu em frente a sede da PRF em Campo Grande
Polícia
PRFs de Campo Grande protestam por criação do Fundo de Combate às Organizações Criminosas
Santa Casa de Corumbá
Polícia
Menino cai e bate a cabeça em arquibancada durante recreio em escola de Ladário
Bolacha estava cumprindo pena de 24 anos por homicídio
Polícia
Condenado por homicídio, 'Bolacha' é encontrado morto em presídio de Três Lagoas
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso morre em hospital quase um mês após cair de rede em Aquidauana
Homem foi preso pela DEPCA
Polícia
Homem é preso por estuprar adolescente e mãe investigada por facilitar caso na Capital

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
Polícia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos é descoberto em Campo Grande
Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
Polícia
Camelódromo é alvo de operação da PF contra esquema milionário de descaminho
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Abadio morreu em dezembro do ano passado
Polícia
Polícia Civil captura homem por latrocínio brutal de idoso no Jardim Colibri