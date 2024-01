Entrou pelo cano: Cachorro é resgatado com a cabeça presa em buraco na parede

Sem o dono em casa, um cachorrinho de uma residência do bairro Guatós em Corumbá, foi socorrido por vizinhos e pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar preso no buraco de saída de água na tarde de ontem (5).

Ao perceberem o cachorro com a cabeça presa no muro, vizinhos tentaram ajudar, mas sem sucesso, acionaram o Corpo de Bombeiros. Ao chegar a guarnição viu a necessidade de quebrar a parede para poder liberar o animal.

No entanto, o cachorro saiu da parede com o cano de PVC ainda no pescoço e foi necessário alicate de corte para removê-lo. O animal saiu sem nenhum ferimento e ficou sob responsabilidade da vizinha.

