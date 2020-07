Ex-funcionário é o principal suspeito de matar secretário de Agricultura

Gabriel Neves com informações do "Douraos News"

Saiba Mais Polícia AGORA: Secretário Municipal é assassinado dentro de salão de cabeleireiro

O principal suspeito de assassinar o secretário de Agricultura Familiar de Dourados, Alceu Junior Bittencourt, na tarde deste sábado (04), é um ex-funcionário da barbearia que o secretário era proprietário.

De acordo com o site “Dourados News”, testemunhas informaram que Alceu Bittencourt cortava cabelo de um cliente no local, quando o ex-funcionário teria chegado e o golpeou com facadas atingido-o no pescoço e na nuca.

O site afirma que a informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM).

Polícia Civil, Polícia Militar estão em diligências pelo suspeito que teria fugido em um carro modelo Corsa, cor vermelha.

Saiba Mais Polícia AGORA: Secretário Municipal é assassinado dentro de salão de cabeleireiro

Deixe seu Comentário

Leia Também