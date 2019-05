Ex-marido esfaqueia mulher em boate ao ver localização em rede social

Noedir Lemos Marques, 52 anos, esfaqueou a ex-mulher e o filho dela – de 46 e 30 anos –, na madrugada deste sábado (18), em Três Lagoas. O acusado não aceitava o fim do casamento e cercou a ex-mulher na entrada de uma boate, após ver uma publicação no Facebook.



Conforme o boletim de ocorrência era por volta das 0h20 e mãe, filho e nora aguardavam na fila para entrar na boate, quando Noedir se aproximou e com uma faca golpeou a ex-mulher na costela.



O filho da vítima entrou na frente da mãe, quando o autor tentava dar o segundo golpe, e também acabou ferido. Os dois entraram em luta corporal, até que testemunhas seguraram Noedir e conseguiram pegar a faca.



A mulher sangrava muito e o filho rapidamente a colocou no carro e seguiu em direção ao Hospital Auxiliadora. Populares seguraram Noedir até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante.



A vítima quase foi atingida no fígado, passou por cirurgia e continua internada. O filho dela foi medicado e liberado.



Na delegacia, Noedir, disse que soube que a ex-mulher estava na boate devido a uma publicação no Facebook. Ele afirmou que o casamento de 15 anos, teve fim devido a uma traição da ex-companheira e que a intenção era matar.



O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Três Lagoas (Depac) e o autor continua preso.

