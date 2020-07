Facada profunda no rosto impediu vítima de falar quem a agrediu

Saiba Mais Polícia PRF flagra homem transportando 10 galos em seu carro

Um homem, 40 anos, foi parar na Santa Casa de Campo Grande após levar uma facada no rosto na noite desta quarta-feira (15), a vítima estava dentro de casa na Mata do Jacinto em Campo Grande.

O homem não pode responder o que havia acontecido, pois o corto profundo no rosto impediu sua fala. De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até o Posto de Saúde Nova Bahia, pois uma pessoa com ferimento por faca estava no local.

No local e sem conseguir conversar com a vítima por causa da gravidade do ferimento, os militares questionaram a mulher do ferido sobre o que teria ocorrido.

A testemunha informou não saber, ela disse que tinha saído para ir até a farmácia comprar um remédio e quando voltou encontrou o chão da residência ensanguentado e a vítima já caída ferida.

O paciente foi transferido para a Santa Casa por conta da gravidade do ferimento em seu rosto, o caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave na Delegacia.

