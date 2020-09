Familiares divulgam fotos de suspeita de matar jovem com tiro no rosto no Aero Rancho

Familiares e amigos da jovem Carolina Leandro Souto, de 23 anos, que morreu no final da manhã desta segunda-feira (31) no jardim Aero Rancho, após ser atingida por quatro tiros, publicaram nas redes sociais a foto da suspeita responsável pelos disparos.

Na publicação está escrito "Vai para na Mão sua saf&¨. Vida se paga com Vida sem vergonha'. Você vai paga o que fez gadona. Agente vai te acha". Essa ea vag*%$&$ que tiro a vida da nossa Amiga Karol"

A jovem de 22 anos suspeita dos disparos foi identificada como Nayara Francine Nobrega dos Santos, fugiu do local após cometer o crime. Conforme o Boletim de ocorrência, a autora e a vítima tiveram um desentendimento momentos antes do crime.

Após a discussão a suspeita teria ido buscar a arma do crime, quando ela retornou até a casa da Carolina, começaram uma nova discussão, foi o momento em que a autora sacou o revólver e efetuou cerca de seis disparos.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Centro Regional De Saúde (CRS) Aero Rancho, com lesões no rosto e ombro, com sangramento extenso através da boca e nariz, mas antes de chegar a unidade de saúde, ela não resistiu aos ferimentos.

A equipe policial contatou que Carolina foi atingida, pelos disparos próximo ao olho esquerdo, na lateral do abdômen esquerdo, no ombro esquerdo e na coxa direita.

Deixe seu Comentário

Leia Também