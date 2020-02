Família procura por adolescente desaparecida há cinco dias

A adolescente Kemilly Daiana Alves Santos, 13 anos, está desaparecida desde a última terça-feira (11), da residência onde mora com a família em Ivinhema.



A família da adolescente busca informações sobre o paradeiro da jovem desde que ela saiu de casa acompanhada de uma colega desconhecida, magra, de cabelo liso.



Segundo informações do site Nova News, informações repassadas pela família, na ocasião ela teria levado diversos pertences em uma mochila.



Os familiares se mobilizam nas redes sociais tentando encontrar informações que possam levar ao paradeiro da adolescente que está com o aparelho celular desligado.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Kemilly, a família disponibiliza os números de contato: (67) 99914-9080 ou (67) 99952-4548.



