Desaparecida, professora douradense esteve em banco da capital

Marilza Dias dos Santos, 47 anos, está desaparecida desde sábado (1º), quando comprou uma passagem de Dourados, cidade onde mora, para Campo Grande.

De acordo com informações do filho, Gustavo Henrique dos Santos Neves, ela esteve com amigos em Campo Grande no domingo (2), e, na segunda-feira (3), sacou R$ 100 em uma agência do Banco do Brasil, na Avenida Afonso Pena. A família “rastreou” os passos de Marilza e, depois de segunda, não conseguiu mais informações.

A desaparecida é professora de artes na rede pública de Dourados. O filho conta que ela não tem relacionamento com outra pessoa fora da cidade, o que poderia motivar seu sumiço. “Ela apenas teve um desentendimento com meu irmão mais novo, mas isso não seria motivo para ela sair de casa”, afirmou. “Não sabemos se ela estava usando medicamentos”, completou.

Quem tiver qualquer informação que ajude a localizar a professora pode informar a polícia pelo 190, ou para o filho Gustavo, pelo (67) 98194-9242.

