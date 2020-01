Corpo de menina desaparecida há 90 dias é encontrado enterrado

Priscilla Porangaba, com informações do O Correio Newa

O corpo Ingrid Lopes Ribeiro, de 13 anos foi encontrado nessa quarta-feira (22) enterrado com as mãos e pés amarrados em uma lavanderia de uma casa em Chapadão do Sul.

Segundo informações do O Correio News, a polícia informou que na cabeça da vítima havia sacos plásticos. A adolescente, que morava na mesma cidade, estava desaparecida desde o dia 27 de outubro do ano passado. A mãe dela teria registrado um boletim de ocorrência pelo sumiço da filha.

Segundo o delegado Felipe Potter, foi por meio de uma denúncia anônima que policias militares e civis encontraram o corpo.

Potter contou que a proprietária da casa, uma mulher de 30 anos não identificada, foi encontrada em outra residência e ela confessou que o corpo encontrado na lavanderia da casa dela era realmente de Ingrid. A mulher é conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes.

A mulher teria confessado aos policiais que a menina chegou a ficar hospedada na casa dela e foi morta por bandidos. O corpo estaria enterrado há pelo menos dois meses.

A suspeita ainda disse à polícia que a participação dela no crime foi apenas em emprestar a casa para que a menor fosse mantida cárcere privado e depois morta e enterrada. Ela ainda contou que limpou o sangue do local do crime após a execução da vítima, segundo a polícia.

Conforme o delegado, a mulher foi presa e vai responder por ocultação de cadáver. Potter ainda informou que as investigações continuam para ver se ela teve participação no crime e também o envolvimento de outras pessoas.

O corpo da Ingrid foi encaminhado para o Instituo Médico Legal onde passará por exame necroscópico.

