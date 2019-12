Mãe implora para encontrar a filha desaparecida há quase dois meses

Saiba Mais Geral Ingrid está desaparecida há mais de 20 dias e mãe faz apelo

Rosangela Lopes, mãe de Ingrid Lopes Ribeiro, 13 anos, desaparecida desde 27 de outubro em Chapadão do Sul, faz apelo para que a filha seja encontrada.

Em ralato ao JD1 Notícias, a mãe contou que a última notícia que teve é que a filha estaria na capital. “Desde o dia que ela sumiu ela não entra mais em contato, nem mensagem responde. Alguns amigos da Ingrid disseram que ela estava em Campo Grande”, declarou.

Com quase dois meses sem ver a filha, a mãe declarou sua preocupação. “Eu fico pensando se não aconteceu alguma coisa com ela já to ficando preocupada. Ela não responde ninguém. Por favor anuncia de novo eu te imploro, por favor”, desabafou.

A mãe conta ainda que ela “queria sair de casa para festa e ficar na rua”. “Como eu não deixava, ela saiu e não mais voltou”, relatou. Quem tiver qualquer informação que ajude a localizar a adolescente pode ligar nos telefones (67)3562-2488 e (67)99984-4074 (Whats).

