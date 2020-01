Adolescente desaparecida há 73 dias é vista na UPA Cel Antonino

Rosangela Lopes, mãe da Ingrid Lopes Ribeiro, 13 anos, que está desaparecida desde 27 de outubro em Chapadão do Sul, recebeu informações sobre o suposto paradeiro da filha.

Ingrid e a mãe são de Chapadão do Sul, interior do Estado, e de acordo com algumas testemunhas, a menina teria sido vista na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Coronel Antonino, em Campo Grande.

O JD1 Notícias que acompanha o caso, falou com a mãe da adolescente que relatou ter recebido uma pista sobre onde estaria Ingrid. “Ligou uma moça aqui e disse que tinha visto ela no UPA com uma mulher loira, mas o posto não quis dar informação”, falou. Por não morar na capital Rosangela tem dificuldades de ir atrás de notícias da filha

A mãe conta que agora precisa acessar as imagens da câmera de segurança do posto. “Tenho que ir na Sesau com o Boletim de Ocorrência do desaparecimento em mãos para conseguir ter acesso as imagens”, disse Rosangela, seguindo o conselho da mulher que supostamente pode ter visto Ingrid.

Rosangela agora levará novamente o caso à polícia para saber quais atitudes serão tomadas. Quem tiver qualquer informação que ajude a localizar a adolescente pode ligar nos telefones (67) 3562-2488 e (67) 99984-4074 (Whats).

