Assassino de florista ainda não foi transferido para hospital psiquiátrico

Suetonio Pereira Ferreira, 57 anos, que matou a ex-mulher Regiane Fernandes Farias, 39 anos, ainda está na Santa Casa de Campo Grande, aguardando transferência para um hospital de referência psiquiátrica.

De acordo com a assessoria, o quadro de saúde do assassino não sofreu alteração. Ele permanece estável, na área verde, consciente e orientado, em respiração espontânea e fazendo dieta via oral.

O hospital não pode informar a data nem hospital que ele será transferido. Suetonio está escoltado.

Relembre

Suetonio não aceitava o fim do relacionamento que teve com Regiane e, na manhã do sábado (18), foi até a floricultura, onde ela trabalhava no bairro Carandá Bosque, onde houve uma discussão. Ele estava armado e antes de atirar contra a ex-mulher, ameaçou os colegas de trabalho.

Em dado momento, ele atirou em Regiane, atingindo-a na região do tórax e depois tentou se matar, atirando na própria cabeça. O socorro foi acionado e os dois encaminhados para a Santa Casa. Regiane não resistiu e morreu no hospital, ele continua vivo.

