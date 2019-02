Festa de aniversário termina com ameaça de morte e briga generalizada

Uma festa de aniversário infantil terminou em briga generalizada noite desta quarta-feira (13), em um salão de festa no bairro São Francisco. O motivo da briga foi se deu após uma discussão com um casal.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão se iniciou quando Paula Regiane Peralta Castelo e Gustavo Oliveira, começaram a se desentender após a mulher pedir para que o marido encerrasse a festa, pois já estava ficando tarde. Vendo a situação de constrangimento, a cunhada veio intervir na discussão e foi chamada atenção pela mãe de Paula, Madalena Peralta, de 47 anos.

Após ser indagada pela mãe da mulher, a cunhada partiu para cima de Madalena a agredindo fisicamente, quando em determinado momento Paula também entrou na briga e começou a bater na mulher. A briga tomou grande proporção e Gustavo ficou bastante irritado, agredindo todos que estavam por ali com socos,chutes e tapas.

A briga generalizou e todos começaram se bater, quando Gustavo saiu do salão de festa e voltou portando uma arma de fogo alegando que iria matar o sogro, Paulo Castelo, de 48 anos.

O homem só parou com as agressões quando irmã da esposa, Mary Kelly Peralta Castelo, de 23 anos, implorou para que ele não atirasse em seu pai, foi quando o autor guardou a arma e foi embora do local.

As vitimas compareceram até Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro e registraram o boletim de ocorrência sobre as agressões.

