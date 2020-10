Filho acaba preso após agredir e ameaçar mãe de morte

Um rapaz de 20 anos acabou preso e levado para a delegacia da cidade de Coxim, durante a madrugada desta segunda-feira (19) após agredir a mãe de 50 anos e ameaça-la de morte com um espeto de assar carne.

Segundo o boletim de ocorrência, as agressões começaram por volta das 2 horas da madrugada desta segunda (19), quando o rapaz teria empurrado a mãe contra uma mureta fazendo com que a vítima batesse com a nuca na mureta da residência. Ele ainda teria de posse de um espeto de churrasco ameaçado a mãe de morte, “vou te atravessar com este espeto, vou te matar”.

A irmã do autor chamou a polícia que teve de algemá-lo já que ele tentou agredir os militares com chutes. A mãe do jovem já tem uma medida protetiva contra ele, por conta de atitudes e agressões parecidas. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros local e passa bem.

O caso foi registrado na delegacia da região e será investigado.

