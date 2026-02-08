Menu
Polícia

Filho encontra mãe morta após ela se engasgar com pedaço de carne em Campo Grande

Prato de comida estava na cama da vítima e médico do SAMU encontrou o alimento na garganta da vítima

08 fevereiro 2026 - 09h44Luiz Vinicius
Prato de comida foi encontrado na cama da mulherPrato de comida foi encontrado na cama da mulher   (Reprodução/Internet)

Mulher, de 53 anos, foi encontrada morta dentro do banheiro da residência em que morava, na região do Vivenda do Bosque, em Campo Grande, no começo da noite deste sábado, dia 7.

A principal suspeita é que a vítima tenha se engasgado e não conseguiu pedir ajuda, falecendo em decorrência do fato.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atenderam o caso, encontraram um pedaço de carne na garganta da mulher.

O filho chegou a relatar na delegacia que a mãe tomava remédio controlado para depressão. Ele ainda percebeu que um prato de comida estava na cama da vítima.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

