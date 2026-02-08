Filho encontra mãe morta após ela se engasgar com pedaço de carne em Campo Grande

Mulher, de 53 anos, foi encontrada morta dentro do banheiro da residência em que morava, na região do Vivenda do Bosque, em Campo Grande, no começo da noite deste sábado, dia 7.
A principal suspeita é que a vítima tenha se engasgado e não conseguiu pedir ajuda, falecendo em decorrência do fato.
Segundo consta no boletim de ocorrência, os socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atenderam o caso, encontraram um pedaço de carne na garganta da mulher.
O filho chegou a relatar na delegacia que a mãe tomava remédio controlado para depressão. Ele ainda percebeu que um prato de comida estava na cama da vítima.
O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.
