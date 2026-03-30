ForÃ§a TÃ¡tica prende dois suspeitos com droga e muniÃ§Ãµes de fuzil em Campo Grande

Ação da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de dois suspeitos no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande. A dupla foi detida sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito.

A ocorrência foi registrada na noite de domingo (29), na rua West Point, durante ação policial realizada na região. Conforme informações da Polícia Militar, durante a abordagem e diligências foram apreendidos diversos materiais ligados à prática criminosa.

Entre os objetos apreendidos estão três porções de substância análoga à maconha, além de um celular da marca Apple, modelo iPhone 8 Plus, dois carregadores de calibre .32, um carregador de calibre 5.56, dois carregadores de pistola calibre 9mm, 15 munições de calibre 7.62 e 25 projéteis expansivos de calibre 9mm.

Também foram localizados R$ 75 em dinheiro, sacos do tipo zip, pinos plásticos utilizados para acondicionamento de entorpecentes e uma mochila preta, onde parte do material estava guardado.

Diante da situação, os suspeitos foram detidos e encaminhados para o Centro Integrado de Polícia Especializada, onde a ocorrência foi apresentada para as providências cabíveis da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

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