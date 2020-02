Funcionário da Pão e Tal não reage, mas é baleado com dois tiros em roubo de malote

Adilson Pereira, de 40 anos, funcionário da padaria Pão e Tal foi baleado durante assalto no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, na noite dessa quinta-feira (27).

Segundo informações do boletim de ocorrência, os ladrões fugiram levando dinheiro do caixa. Adilson estava deixando o estabelecimento com um malote do recolhimento diário de valores, quando foi abordado pela dupla armada.

O funcionário não reagiu, mas foi baleado com um tiro no braço e o outro na virilha. A dupla fugiu levando o malote com R$ 2 mil e a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro como roubo qualificado, se da violência resulta morte, na forma tentada.

Segundo informações da Santa Casa, Adilson está estável, consciente e orientado. Ele passa por procedimento cirúrgico pela ortopedia devido fratura de úmero.

