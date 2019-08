Gaeco do MS realiza operações para combater crime organizado

Em ação nacional grupos de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaecos) do Ministério Público realizam nesta quinta-feira (15), operações contra integrantes de organizações criminosas em todo o país, contando com Mato Grosso do Sul.

A ação nacional é articulada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) - colegiado que reúne os Gaecos de todos os estados brasileiros.

As diligências desta quinta-feira estão sendo realizadas simultaneamente pelos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro. Com auxílio de forças policiais, os Gaecos de cada um desses estados cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de grupos criminosos. No total, estão sendo cumpridos mais de 300 mandados judiciais, entre prisões e busca e apreensões.

O presidente do GNCOC, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, garantiu que esse tipo de enfrentamento seguirá ocorrendo em todo o Brasil. “Os Gaecos do país inteiro estão trabalhando incessantemente para combater as organizações criminosas que tanto afrontam as forças de segurança do país”, assegurou Gaspar, que é também procurador-geral de Justiça de Alagoas.

As operações no MS

Mato Grosso do Sul– 15 mandados de prisão estão sendo cumpridos contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação no estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também