'Galo Cego' é morto a tiros em confronto com a polícia em Dourados

Rodrigo César Ferreira da Silva, conhecido como 'Galo Cego', de 28 anos, estava foragido da polícia e morreu após trocar tiros com os agentes nesta quarta-feira (04), durante operação do Batalhão de Choque da Capital em Dourados - a 229 km de Campo Grande.

Conforme apuração, o confronto aconteceu na Rua Do Trabalhador, no Bairro Estrela Porã. Ao chegarem no local, por volta das 11h, para cumprir o mandado de prisão contra Galo Cego, os policiais foram recebidos a tiros de um revólver calibre .38. Os agentes revidaram e atingiram o suspeito.

Galo Cego chegou a ser socorrido mas veio a óbito. A região em que ele estava escondido tem atuação de facções criminosas. Além disso, o suspeito era membro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

De acordo com a polícia, a ação do Choque ocorreu no âmbito da Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas, iniciativa nacional das Polícias Militares para enfrentamento às organizações criminosas.

A operação é articulada pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), por meio da Coordenação-Geral de Operações Integradas e Combate ao Crime Organizado.

