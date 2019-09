Gamarra cumprirá 62 anos de prisão por matar casal

Sarah Chaves, com informações do O Pantaneiro

Foi realizado durante jurí no Fórum de Aquidauana na quinta-feira (12), a condenação de Edmauro Gamarra Vieira, sentenciado a 62 anos e três meses de prisão pelo assassinato do casal Airyfer Castro e Igor Quintana enquanto dormiam.

Gamarra não expressou reação ao ouvir do juiz Ronaldo Gonçalves Onofre, o número de anos que irá ficar preso. Segundo informações apuradas pela equipe do jornal O Pantaneiro, a pena de Gamarra aumentou por conta do agravante de o crime ser na frente de ascendente e descendente.

“Nada vai trazer aqueles jovens de volta para nossa família, mas a justiça dos homens começou a ser feita hoje. Estamos muito satisfeitos, porque o júri foi muito técnico e não se deixou influenciar. Estamos tranquilos agora que sabemos que foi condenado a 62 anos e três sem direito a recorrer”, disse a tia de Airyfer, Geysa Ortega.

No dia do assassinato do casal, a filha de Airyfer, de 7 anos, presenciou a cena. Atualmente ela está fazendo tratamento psicológico para amenizar traumas sofridos.

Na sentença, Gamarra foi indiciado por homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), homicídio triplamente qualificado, com as mesmas qualificadoras e feminicídio.

Caso

Na madrugada do dia 17 de março de 2018, enquanto Airyfer e Igor dormiam, Edmauro invadiu a residência e esfaqueou os dois até a morte, por ciúmes. Mais tarde se apresentou e encontra-se preso.

