Gatinha é queimada viva e internauta pede ajuda para tratamento

Uma gatinha foi queimada viva no final de semana, no Residencial Novo Oeste, em Três Lagoas. A informação foi publicada nas redes sociais por uma internauta que também pede ajuda para custear o tratamento do animal.

De acordo com a publicação, a gata ficou internada na MonAmi Veterinária. “Está com muita dor a gatinha, tem partes que está muito inflamado os machucados. É difícil escrever tudo isso sem chorar. Meu Deus”, escreveu a internauta.

“Eu só não queria ter tanta raiva no coração quando penso em quem causou tudo isso. Não adianta, eu não sou a madre Tereza e jamais vou perdoar tanta maldade. Vou precisar de ajuda pra acertar a clínica. Vamos rezar para que ela sobreviva", completou.

Quem se interessar em ajudar nos custos devem depositar o valor no Banco Santander, agência 3337, CC 13002753-7, ou clicar neste link e entrar em contato com a organização Protetoras Três Lagoas.

Informações sobre quem praticou o crime podem ser denunciado no telefone 190.

