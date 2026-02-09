GCM dá arma funcional a amigo foragido e acaba preso em casa noturna em Campo Grande

O guarda municipal de Campo Grande Diego Santana de Queiroz, de 37 anos, foi preso na noite de domingo (8) após entregar sua arma de fogo funcional, pertencente ao Município, a um amigo que estava foragido da Justiça. O caso ocorreu durante ação da Polícia Militar em uma casa noturna localizada na Avenida Afonso Pena.

O amigo é André Antunes Ponce de Morais, de 36 anos, que possuía mandado de prisão em aberto, referente a um processo do ano de 2019. Os dois foram presos no local, mas posteriormente ganharam liberdade contudo, a situação da arma segue em investigação

Conforme a ocorrência, policiais militares receberam denúncia anônima informando que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo e exibindo o armamento dentro do camarote da casa noturna. Diante da informação, a equipe se deslocou até o endereço indicado.

No local, os militares fizeram contato com os seguranças do estabelecimento, que indicaram o suposto portador da arma. O indivíduo foi retirado da área interna e levado para a calçada, onde passou por busca pessoal, sendo identificado como o guarda civil metropolitano Diego Santana de Queiroz. Com ele, não foi localizada arma de fogo, apenas um coldre.

Durante a abordagem, Diego teria informado que sua arma de fogo funcional, de uso institucional e cautelada pela GCM, estaria com um amigo que ele conheceu no mês de dezembro de 2025, identificado como Andre Antunes, o qual possuía mandado de prisão em aberto.

Diante das informações, os policiais retornaram ao interior da casa noturna, onde localizaram Andre Antunes Ponce de Morais. Ele foi conduzido para a parte externa do estabelecimento e, durante a busca pessoal, os militares encontraram em sua cintura uma arma de fogo de uso restrito, da marca Taurus, modelo PT100AF, calibre .40, com 11 munições intactas, recebendo voz de prisão.

Ainda segundo o registro policial, Diego relatou que estava ingerindo bebidas alcoólicas e afirmou que não sabia como sua arma de fogo, cautelada pela GCM, havia sido encontrada na cintura de Andre.

Já Andre, em entrevista preliminar, declarou que cerca de 30 minutos antes da abordagem, havia recebido a arma de fogo das mãos de Diego, alegando que o guarda municipal disse: "fica com você porque eu já bebi todas".

Andre também relatou que ele e Diego são amigos e que chegaram juntos à casa noturna. A arma de fogo funcional, cautelada em nome de Diego pela Guarda Civil Metropolitana, foi devidamente apreendida.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão do Cepol Centro Integrado de Polícia Especializada, onde foi lavrado o flagrante. Os procedimentos de polícia judiciária envolvendo o guarda municipal foram acompanhados por um supervisor da GCM.

O que diz a Prefeitura

O JD1 Notícias procurou a Prefeitura de Campo Grande para obter esclarecimentos sobre as medidas administrativas adotadas em relação ao caso envolvendo o guarda municipal e aguarda posicionamento oficial.

