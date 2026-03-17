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PolÃ­cia

GCM detÃ©m dupla que transportava cigarros na rodoviÃ¡ria de Campo Grande

Suspeitos alegaram que fariam transporte mediante pagamento e por aplicativo

17 marÃ§o 2026 - 07h50Vinicius Costa
Carga foi apreendida e levada para a sede da Polícia FederalCarga foi apreendida e levada para a sede da PolÃ­cia Federal   (DivulgaÃ§Ã£o/GCM)

Dois homens foram encaminhados à Polícia Federal após serem flagrados com grande quantidade de cigarros e dispositivos eletrônicos no Terminal Rodoviário de Campo Grande, na tarde de domingo (15). A abordagem foi realizada por agentes da Guarda Civil Metropolitana durante patrulhamento no local.

Segundo a corporação, os suspeitos foram vistos carregando várias caixas em direção a um veículo e tentaram deixar a área ao perceber a aproximação da equipe, o que levantou suspeita e motivou a abordagem.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao inspecionar o interior do veículo, os guardas localizaram grande quantidade de maços de cigarros da marca Gudan, além de centenas de caixas contendo cigarros eletrônicos.

Questionados, um dos homens afirmou que havia buscado a carga em Nova Alvorada do Sul e que receberia pagamento pelo transporte até o terminal. O motorista disse que realizava uma entrega por meio de aplicativo.

Diante da quantidade de produtos e das restrições legais, os dois foram levados, junto com a carga, à Polícia Federal, onde o caso foi registrado e será investigado.

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