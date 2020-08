Governador posta vídeo de cachorrinha presa entre muro e parede

O governador Ronaldo Caiado postou um vídeo onde uma cachorrinha, chamada de Mel, fica presa e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Goiás.



O parlamentar postou no Twitter o socorro do animal que ficou preso entre o muro e a parede de uma residência.



Ainda de acordo com a publicação de Caiado, o animal ficou preso em um espaço de aproximadamente 3 dedos.

Sou apaixonado por cães e sei o quanto eles aprontam. Ainda bem que quando a coisa foge do controle temos o @cbmgo. A Mel ficou presa entre o muro e a parede de uma casa, em Goiânia. Largura de 3 dedos, tem base? A danada foi retirada sem nenhum ferimento. pic.twitter.com/u1S6qOrDKZ — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) August 3, 2020



