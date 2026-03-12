Governo de MS investiga fraude no programa Mais Social e exonera servidora

O Governo de Mato Grosso do Sul investiga suspeitas de fraude envolvendo a utilização de cartões do programa Mais Social por servidores públicos. A apuração ocorre nas esferas administrativa e criminal, conduzida pela SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos).

Segundo o governo estadual, foi instaurado um Procedimento Administrativo para apurar o caso e já foram iniciadas diligências para abertura de inquérito policial. A servidora inicialmente apontada na investigação foi exonerada do cargo, e outras medidas de responsabilização poderão ser adotadas conforme o avanço das apurações.

Em nota, o Executivo estadual informou que mantém fiscalização permanente sobre a utilização dos cartões do programa, com mecanismos de controle e monitoramento para garantir que o benefício seja destinado às famílias que realmente necessitam do recurso.

O Mais Social é um programa de assistência destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social e concede auxílio mensal de R$ 450, creditado em cartão de uso pessoal e intransferível.

De acordo com as regras do programa, o valor deve ser utilizado exclusivamente para a compra de alimentos, gás de cozinha, além de produtos de limpeza e higiene. A aquisição de bebidas alcoólicas, produtos à base de tabaco e outros itens previstos no regulamento é proibida, podendo resultar na exclusão do beneficiário.

