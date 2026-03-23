Granadas sÃ£o apreendidas em Ã´nibus e homem Ã© preso em Ribas do Rio Pardo

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso por equipes do Batalhão de Choque e do BOPE, após ser flagrado com granadas dentro de um ônibus intermunicipal, na manhã desta segunda-feira (23), em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.

Os artefatos foram encontrados na mochila do passageiro durante abordagem de rotina.

Conforme informado pela polícia, o suspeito apresentou versões contraditórias sobre a origem e o destino do material, mencionando diferentes estados, o que levantou suspeitas sobre o transporte ilegal.

Devido ao risco oferecido pelos explosivos, o Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado para atuar na ocorrência. A equipe antibombas realizou procedimentos de segurança e neutralização, garantindo a proteção dos demais passageiros e da área.

As granadas apreendidas têm alto poder de destruição. O suspeito foi detido e encaminhado às autoridades para os procedimentos legais.

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