Grávida é espancada e mordida pelo marido no Jardim Autonomista

Homem, de 27 anos, foi preso em flagrante após agredir e morder a esposa grávida na madrugada deste domingo (22), no bairro Jardim Autonomista, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Militar que está com um mês de gestação. Na madrugada de hoje, os dois começaram a discutir porque o homem queria sair de casa para usar drogas, mas foi impedido pela mulher.

Por conta disso, ele ficou agressivo e passou a bater na vítima. Ela foi atingida com socos e chutes, além de ter sido mordida nas costas. Ela também afirmou que foi ameaçada de morte durante as agressões.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito quebrou o celular da vítima. Quando os militares chegaram o endereço, o homem ainda estava muito alterado. Ele tentou resistir à prisão e precisou ser contido com o uso de algemas.

O caso foi então encaminhado para Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa, violência doméstica, ameaça e dano.

