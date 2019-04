Grávida é espancada pelo marido, em Ponta Porã

Adreina Camila Gomes, 18 anos, foi espancada pelo marido, Denilson dos Santos, 19 anos, na noite desta terça-feira (16), em Ponta Porã. A vítima está grávida de cinco meses e teve lesões no pescoço e rosto.

Conforme o boletim de ocorrência, Andreina relata que estava andando com o marido pela rua, quando começaram a discutir e Denilson perdeu a cabeça com a jovem, tentando esganá-la e desferindo um soco no seu rosto.

O autor deixou a jovem no meio da rua e foi embora para residência do casal. A vítima chegou e encontrou o mesmo reunido com quatro amigos. Adreina pediu para que Denilson e os amigos fossem embora, mas o mesmo a respondeu em som de deboche e disse que não iria sair. Ela pediu ajuda a vizinha, que chamou a polícia logo em seguida.

O autor e os amigos foram embora antes que a Polícia Militar chegasse, mas após diligências foi encontrado na casa da mãe. A jovem se recusou representar criminalmente contra o marido e também recusou medidas protetivas.

