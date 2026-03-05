Menu
PolÃ­cia

GrÃ¡vida quase Ã© atingida por tiro durante briga de trÃ¢nsito em Maracaju

O suspeito jÃ¡ Ã© investigado por tentativa de homicÃ­dio, ocorrida no fim de janeiro ed 2026

05 marÃ§o 2026 - 18h41Brenda Assis

Um homem de 39 anos foi preso nesta quinta-feira (5) suspeito de tentar matar um motorista e uma mulher grávida após um acidente de trânsito em Maracaju.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada por investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da delegacia do município. O suspeito, é investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida no fim de janeiro.

Segundo as investigações, após uma colisão de trânsito na Rua Vacaria, o suspeito teria perseguido o veículo das vítimas. Em seguida, ele efetuou um disparo de arma de fogo contra o carro.

O tiro atingiu a região do banco do passageiro, onde estava sentada uma mulher grávida. Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras de monitoramento e conseguiram identificar o veículo utilizado no crime, um Hyundai HB20 branco.

O carro foi localizado e interceptado pelos investigadores em uma via urbana da cidade e passou por exame pericial residuográfico de pólvora.

Diante dos indícios, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito. O mandado foi expedido e cumprido nesta quinta-feira.

O homem será interrogado e o inquérito policial segue em andamento. Caso seja indiciado e denunciado, ele poderá responder pelo crime em júri popular.

