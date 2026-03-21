Grupo agride capivara com paus e pedras no Rio de Janeiro

Um grupo de oito homens, foi flagrado agredindo com paus e pedra uma capivara indefesa na madrugada deste sábado (21), na orla do Quebra Coco, no Jardim Guanabara, Rio de Janeiro.

As imagens mostram a capivara caminhando pela rua por volta de 1h19, quando surge os criminosos. Em outro ângulo, o animal aparece tentando fugir enquanto é perseguido e cercado pelo grupo.

A capivara ainda corre por alguns metros, mas cai após ser atingida várias vezes. Assim que o animal desaba, os agressores se dispersam e fogem do local. Moradores relataram que o animal ficou gravemente ferido. A Polícia Civil tenta identificar os agressores.

Segundo a ONG Garras da Lei, a capivara já foi localizada. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do animal, que neste momento está sendo avaliado por um veterinário especializado em fauna silvestre.

De acordo com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), agentes já realizam diligências para apurar os fatos.

Punição

O crime de maus-tratos e agressão a animais no Brasil são punidos com penas de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. As penas são endurecidas quando se trata de cães e gatos.

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