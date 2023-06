Grupo que sequestrou mulher e crianças é mantido preso em Campo Grande

Lucas Alexandre Rodrigues, de 36 anos, Ivan Carlos de Matos Moreira, de 27 anos, Nathan Douglas Demario Bezerra, de 22 anos, e Luiz Gustavo Rocha de Souza, de 18 anos, acusados de sequestrarem uma mulher, de 32 anos, e duas de suas três filhas, de 5 e 8 anos, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande, foram mantidos presos pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

Presos durante a quinta-feira (22), os quatro envolvidos passaram por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (23), onde tiveram o flagrante convertido em prisão em preventiva.

Em um dos trechos da decisão, a juíza de direito May Melke Amaral Penteado Siravegna levou em consideração os antecedentes criminais dos envolvidos e principalmente a natureza do crime para não ser aplicado a liberdade provisória.

Segundo o magistrado, houve emprego de grave ameaça e violência à pessoa. "O fato do custodiado já ter outras passagens criminais, bem como do crime ter sido praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, demonstrando a gravidade concreta de delito, de modo que infiro não ser recomendável a concessão de medidas cautelares mais brandas".

Sequestro -Segundo as informações repassadas, o início do sequestro começou quando um veículo abordou a mãe com as três crianças ainda no bairro Jardim Zé Pereira. Uma criança fugiu no momento e foi posteriormente encontrada pela polícia, mas a mulher e os outros filhos, foram sequestrados por um grupo de pessoas a mando pai.

Nas diligências feitas pelas equipes do Batalhão de Choque, GOI (Grupo de Operações e Investigações) e também a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a mulher foi encontrada com sinais de espancamento e abandonada no Nova Campo Grande.

Ainda segundo as informações, o pai e a mãe das crianças vivem "um pé de guerra" por conta da briga judicial pela guarda dos filhos. O homem conseguiu arquitetar o plano com a ajuda do filho, de 14 anos, que queria morar com pai e desejava que os irmãos fossem juntos.

Outra informação passada para a reportagem é que o homem já teria cometido o assassinato de sua sogra.

