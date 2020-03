Homem agride e ameaÃ§a matar ex-esposa "se ela ficar com outro"

Saiba Mais Polícia Idosa é estuprada e morta por estrangulamento em terreno baldio

Themerson adorno da Silva, 24 anos, foi preso após invadir a casa da ex- esposa, espancar mulher e ainda ameaçá-la de morte. O crime aconteceu no último sábado (7), na Vila Donária, em Bonito.

De acordo com a ocorrência, a vítima, de 23 anos, foi a uma festa na sexta-feira (6), com uma amiga e encontrou o ex-marido ao acaso. Ela destaca que o homem com quem se relacionou por oito anos, passou a incomodá-la e como ela não queria confusão, resolveu deixar o local e foi para casa.

No sábado, a mulher conta que ouviu alguém batendo na porta de sua residência, acreditando que seria sua vizinha, a vítima abriu a porta e se deparou com Themerson que já foi logo invadindo o imóvel.

Themerson passou a xingar a vítima, que foi agredida com vários socos e tapas. O ex-marido acreditava que a ex estava dormindo com um homem.

Ele só saiu da casa da ex após confirmar que não tinha nenhum homem dentro do imóvel. Mesmo assim, ele novamente agrediu a vítima e afirmou que "não vai dar nada para ajudar na criação da filha", se referindo à filha de dois anos que ele teve com a ex.

Após espancar a ex- mulher, Themerson ainda teria feito ameaças dizendo "vou te matar se você ficar com outra pessoa". O agressor fugiu, mas foi encontrado e preso pela Polícia Militar. A vítima pede medidas protetivas contra o ex- companheiro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bonito como lesão corporal dolosa no âmbito de violência doméstica.

