Homem agride policial com narquilé eletrônico no quartel da PM

Matheus Henrique, com informações do Sidrolândia News

Em Sidrolândia, um homem de 38 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado, no fim da noite de quinta-feira (6). No quartel da Polícia Militar (PM), ele feriu um policial com um narguilé eletrônico.

A PM foi informada sobre um carro, com placas do Paraguai, que trafegava pela cidade fazendo manobras perigosas. Os militares localizaram o veículo e fizeram abordagem. O motorista desceu do carro com uma garrafa de cerveja na mão e disse que estava procurando seu cachorro, que estava perdido.

Segundo os policiais, o motorista estava visivelmente embriagado. Ele foi levado para o quartel da PM e, no local, ele ligou um narguilé eletrônico e assoprou a fumaça nos rostos dos militares. Ao ser orientado que era proibido o uso do aparelho, se negou a desligar e agrediu um Sargento da PM, ferindo no supercílio com o dispositivo eletrônico.

Preso em flagrante, o homem ainda desacatou os militares. Ele responderá por lesão corporal dolosa, quando há intenção de ferir, e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Deixe seu Comentário

Leia Também