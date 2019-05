Mulher é presa com 106 kg de cocaína em Sidrolândia

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (3), no km 416 da BR-060, em Sidrolândia. Ela transportava cerca de 106 kg de cocaína, que seria entregue em Campo Grande.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio da Grupo de Operações com Cães (GOC), apreenderam a droga em uma fiscalização de rotina, quando a mulher que seguia em Renault Logan, foi abordada e apresentou nervosismo e controvérsia ao falar com os policiais.

A responsável pela droga afirmou que voltava de Ponta Porã a negócios, mas os agentes desconfiaram e resolveram vistoriar minuciosamente o veículo com auxilio de cães farejadores.

Os cães identificaram algo no assoalho do carro, onde foram encontrados 61 tabletes de cloridato de cocaína e 40 de pasta base. A mulher confessou ter sido contratada para buscar o carro com a droga em Ponta Porã e entregá-lo em Campo Grande. Ela receberia cerca de R$ 8 mil pelo transporte da droga.

Os tabletes foram pesados e foi constato cerca de 106 kg de cocaína. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada junto com a droga e o veículo para Polícia Federal de Campo Grande.

