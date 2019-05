PRF apreende 252 kg de maconha em botijões de gás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 252 quilos de maconha, na noite desta quarta-feira (1º), no km 67 da BR-463, em Ponta Porã. A droga estava escondida em botijões de gás e seria entregue em Bataguassú.

De acordo com as informações, policiais faziam fiscalizações de rotina, quando abordaram um motorista de 37 anos, que seguia em um caminhão com uma carga de botijões de gás.

O homem apresentou nervosismo diante da abordagem e os policiais decidiram revistar o veículo. A carga exala um cheiro forte de maconha e a PRF pediu auxilio do Corpo de Bombeiros para cortar os botijões, no qual encontraram a droga dividida em oito deles.

Ao todo, a PRF pesou cerca de 252 quilos de maconha e o motorista confirmou que pegou a droga em Ponta Porã e a entregaria em Bataguassu. Ele disse que receberia cerca R$ 6 mil pelo frete.

O homem foi preso e encaminhado junto com o veículo e a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

