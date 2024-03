Homem assassinado em 'puteiro' de Dourados tinha 29 anos

Saiba Mais Interior Homem é esfaqueado até a morte após briga em Dourados

Foi identificado como João Paulo Reginaldo de Souza, de 29 anos, o homem morto a facadas nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (13), próximo ao cruzamento da rua Natal com a Avenida Marcelino Pires, na Cabeceira Alegre, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

A princípio, segundo informações dos sites locais, ele teria se envolvido em uma briga. Do outro lado da rua, onde o corpo foi encontrado, existem vestígios de sangue e um vaso quebrado, indicando o início da possível briga em que a vítima se envolveu.

Populares que passavam pela região acionaram as autoridades e a equipe de socorro, mas quando chegaram pelo local, o homem estava sem os sinais vitais. No local foi encontrado uma faca ao lado do corpo, área, inclusive, com bastante sangue.

As primeiras informações apontam que a vítima era bastante conhecida por frequentar bares, conveniências e outras casas noturnas.

Até o momento não há informações sobre suspeitos e qual teria sido a motivação para o crime.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local para levantar todas as informações referentes ao homicídio e iniciar as investigações.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Homem é esfaqueado até a morte após briga em Dourados

Deixe seu Comentário

Leia Também