Homem atropelado pela enteada no Caiobá morre no hospital

Maikon Da Silva, de 39 anos, atropelado duas vezes pela enteada na noite de ontem (22), na rua Afluente, bairro região do bairro Caiobá, em Campo Grande, morreu durante a manhã desta segunda-feira (23). Ele estava internado na Santa Casa.

De acordo com as informações iniciais, a vítima tinha trauma no abdômen e quadril. Maikon deu entrada na unidade de saúde em estado gravíssimo e precisou parar por uma cirurgia, porém teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

Caso – A autora do atropelamento, de 25 anos, atropelou o padrasto duas vezes após ele ter brigado a esposa e decidir sair de casa.

A mulher fugiu do local, mas conforme relatos no registro da ocorrência, o pneu do carro - um Chevrolet Corsa, acabou estourando após os impactos e assim ela decidiu fugir a pé.

A esposa da vítima compareceu ao local e afirmou que houve uma discussão entre eles e que o marido teria lhe agredido, fato que motivou sua filha sair em busca dele e provocar o atropelamento. O veículo, abandonado anteriormente, foi removido para o pátio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada.

